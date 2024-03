Sardegna, negate visite ed esami ai malati a causa delle liste d'attesa infinite

"Fuori dal Coro" si occupa della situazione ospedaliera in Sardegna dove i malati non possono accedere alle cure sanitarie per via delle liste d'attesa infinite. "Se non hai i soldi per pagare il medico qui muori" commenta un uomo in una sala d'attesa d'ospedale. L'inchiesta del programma di Rete 4 parte da Sassari e provincia dove al momento non ci sarebbero visite prenotatili.

"Le agende non sono state fornite" risponde il personale sanitario a Teresa che per fare una risonanza magnetica al cervello deve attendere maggio 2025. Tutt'altra situazione privatamente la cui attesa per una risonanza è di sole due settimane e il costo è di 332 euro. L'inviata di Mediaset prova a chiedere spiegazioni al direttore generale che però si rifiuta di rilasciare interviste. "Non posso prenotare l'ecodoppler perché le liste sono chiuse - spiega Giovanni - ho lavorato 40 anni e versato tutti i contributi e ora che con l'età ci sono gli acciacchi sono ridotto ad aspettare o ad andare sul privato".

Da Sassari a Oristano la situazione è anche peggio. "Qui non c'è niente, non c'è uno sportello fisico o online dove prenotare le visite e quindi la possibilità di essere visitati. Ho le impegnative per la colonscopia, la visita oculistica, la densitometria ossea e la radiografia del torace che non ho usato, sono stata costretta ad andare privatamente e spendere duemila euro" ha raccontato una donna.