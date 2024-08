Un bambino di circa 5 anni è caduto da un balcone a Sant'Anastasia, nel Napoletano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per cercare di capire la dinamica dell'accaduto. Il piccolo, che è stato immediatamente soccorso dalla nonna che era presente in casa e da alcuni passanti, è in gravi condizioni. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santobono di Napoli.