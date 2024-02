Sanremo, risarcimento da 227mila euro all'ex vigile che timbrava "in mutande"

Non fu assenteismo, assolto il vigile che timbrava "in mutande"

Secondo l'accusa, Muraglia sarebbe poi tornato a casa a dormire invece di prendere servizio. Durante il processo, invece, il suo legale, l'avvocato Alessandro Moroni, dimostrò che in realtà iniziava a lavorare addirittura in anticipo. Nominato custode del mercato ortofrutticolo di Sanremo, si svegliava tutte le mattine alle 5:30 per aprire i cancelli del mercato e controllare che gli spazi fossero vuoti per i banchi degli ambulanti, poi andava a prendere servizio alle 6 in qualità di vigile urbano. Il compito di custode lo svolgeva in cambio dell'alloggio a titolo gratuito nello stabile del mercato, senza alcuna remunerazione in denaro.