Sanremo, allarme bomba durante festa con gli artisti: evacuata Villa Nobel

L'arrivo della polizia poco dopo l'inizio della cena I partecipanti si erano appena seduti per la cena, quando all'improvviso hanno fatto irruzione le forze dell'ordine chiedendo di lasciare immediatamente la sala, senza fornire ulteriori spiegazioni. La villa è stata evacuata in attesa dell'esito delle verifiche. Gli agenti hanno ampliato la zona rossa attorno all'edificio e la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Le testimonianze dei presenti "Eravamo seduti ai tavoli - raccontato alcuni testimoni - quando sono entrate le forze dell'ordine e ci hanno chiesto di uscire velocemente, senza specificare altro, né fare accenno ad allarmi bomba. Siamo usciti dalla villa, che affaccia proprio sull'Aurelia, e hanno bloccato la strada per i controlli. Ora siamo rientrati nei rispettivi hotel". Due giovani camerieri, che erano in servizio durante il party, hanno riferito che "la polizia è arrivata con le torce e ci ha detto di uscire. Si è svolto tutto con grande tranquillità, ma le persone non hanno potuto prendere i loro effetti personali. E' rimasto tutto dentro".