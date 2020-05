Sandra Milo riprende lo sciopero della fame: “Conte non mi ha richiamata, forse lo farà lunedì”

"Giuseppe Conte mi ha promesso che mi avrebbe richiamata venerdì ma non l'ha ancora fatto, forse lo farà lunedì". Sono le parole di Sandra Milo che in collegamento a "Live - Non è la d'Urso" spiega di aver ripreso lo sciopero della fame interrotto, in un primo momento, grazie all'intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Mi ha chiamato, mi ha fatto i complimenti per la mia carriera - spiega Milo - e mi ha chiesto quale fosse il mio piatto preferito, gli ho risposto spaghetti al pomodoro, e mi ha chiesto di mangiarli. Io l'ho fatto, ma poi ho ripreso il mio sciopero".

Sandra Milo è in sciopero in segno di protesta per gli artisti, ma più in generale, in segno di vicinanza ai lavoratori autonomi e le partite Iva che, in questo periodo, stanno attraversando un periodo di forte difficoltà economica e lavorativa. A seguito della telefonata all'attrice, Conte le avrebbe promesso di accogliere una piccola delegazione di lavoratori, al fine di trovare una soluzione per loro. I due si sarebbero dovuti sentire questo venerdì, ma all'attrice non è arrivata nessuna telefonata: "Sono sicura che lo farà, è una brava persona", conclude Milo.

Alla fine del collegamento, Barbara d'Urso ha chiesto all'attrice di interrompere lo sciopero della fame: "Hai 87 anni, è pericoloso", ha dichiarato la conduttrci tv.