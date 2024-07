"Sandokan" Schiavone torna al 41 bis, stop alla collaborazione con la Procura

Gli inquirenti ritenevano che le dichiarazioni del 70enne ex boss di Casal di Principe potessero servire a far luce su alcuni misteri irrisolti, come l'uccisione in Brasile nel 1988 del fondatore del clan Antonio Bardellino, o sugli intrecci tra camorra e politica. Invece non sono stati ravvisati elementi di novità o di interesse investigativo nei racconti di Schiavone.