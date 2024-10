Un uomo ha sparato alla moglie per strada a San Severo (Foggia) e poco dopo si è tolto la vita. La donna è stata colpita nei pressi di un supermercato ed è subito stata soccorsa e portata in ospedale, dove è ricoverata in condizioni disperate. Per suicidarsi, il marito ha usato la stessa arma con cui ha sparato alla donna.