Spari a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), 19enne ucciso al culmine di una lite

Omicidio a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 19 anni di Casoria è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco in pieno petto, poco dopo la mezzanotte. La sparatoria sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra gruppi di giovani. Il ragazzo, incensurato, è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare. Un altro proiettile ha ferito al gomito un 19enne napoletano, anch'egli incensurato, portato al Pronto soccorso non in pericolo di vita.