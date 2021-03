San Marino, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri: "Vaccinato il 20% della popolazione con la prima dose"

"La campagna vaccinale sta procedendo, abbiamo vaccinato circa il 20% della popolazione residente con le prime dosi”. A parlare a Tgcom24 è Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri di San Marino, che spiega: "Non essendo membri dell’Unione, abbiamo trovato altre soluzioni sul mercato (rispetto agli accordi europei), perciò sono iniziate le vaccinazioni con lo Sputnik. Al momento non si sono verificate complicazioni gravi tra coloro che hanno avuto il vaccino".