San Marino, ciclista investito e ucciso da pirata della strada

E' morto nell'ospedale Bufalini di Cesena il ciclista sammarinese travolto da un'auto pirata e lasciato agonizzante sull'asfalto.

L'automobilista è stato rintracciato dopo un'ora: aveva parcheggiato sotto casa e si era sentito male, rimanendo seduto privo di sensi nella propria vettura. L'incidente è successo alle 9 sulla superstrada di San Marino, in territorio italiano, a poco meno di 100 metri dal confine di dogana. Al momento le autorità sammarinesi non hanno preso alcun provvedimento, spetterà a quelle italiane chiedere l'identificazione e in caso far scattare la denuncia. Stefano Michi, 62 anni, è deceduto verso le 18.