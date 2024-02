San Giuliano Milanese, si stacca pezzo di cornicione da palazzo: un ferito

A San Giuliano Milanese un pezzo di cornicione di un palazzo di due piani, nella centrale via Roma, si è staccato andando a colpire in testa un passante 60enne.

Immediatamente l'uomo è stato soccorso e portato al policlinico di Milano in stato di shock. Non è in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno compiuto una verifica di stabilità dell'edifico mentre la zona è stata circoscritta.