San Fermo (Como), il regalo di Guenda al suo Alberto: una panchina in ricordo del fidanzato morto in un incidente

La collaborazione del Comune La ragazza si è rivolta in Comune e, dopo un sopralluogo con i tecnici per individuare la vista perfetta, è riuscita a far realizzare e installare la panchina. "Volevo ringraziare di cuore il Comune di San Fermo e il sindaco per avermi permesso, dopo aver contattato gli assessori del Comune e soprattutto il dottor Grisoni, di regalare una panchina finanziata da me con una targa in nome di Alberto - si legge su Facebook -. Chiunque ora potrà andare ad ammirare il panorama della bellissima natura che circonda questa panchina, oppure a fare una semplice preghiera per lui, tirare un sospiro o anche soltanto sorridere perché lui è immenso come tutto quello che c'è davanti".

"Ci ho messo il cuore" "Alberto avrà un posto dove chiunque, anche con i propri cani, potrà andare a pensarlo, a rivolgergli una parola dolce, un sorriso e qualsiasi cosa per cui so che lui sarebbe davvero felice. Io ci ho messo il cuore, l'impegno di tanti mesi di progettazione, (anche perché non sapevo a chi rivolgermi nella confusione e dolore più totale), finché alla fine sono riuscita a realizzare una cosa che sebbene terrena, spero che dall'alto lui la veda e la apprezzi tanto, perché è per lui e la vita ci ha diviso in 4 minuti".

La vittima Alberto Tamagnone era un veterinario di 29 anni ed è morto il 2 dicembre a seguito di un incidente con lo scooter avvenuto tre giorni prima. Quel giorno l'impatto tra scooter e furgone è stato violentissimo. I soccorsi, una volta sul posto, hanno giudicato le sue condizioni fin da subito gravissime. Poi la corsa disperata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove il ragazzo è stato sottoposto a operazione chirurgica: è morto dopo tre giorni di coma.

"Portategli dei fiori" La dedica Facebook della fidanzata Sui social Guenda continua a spiegare questa sua idea: "Volevo regalarti qualcosa che rimanesse per sempre, anche se è soltanto una cosa che serve per noi umani siamo rimasti su questa terra. Proviamo a trarre conforto dalle cose a cui le persone che amiamo pensiamo potrebbero piacere tantissimo, e sarebbero delle bellissime sorprese, e so per certo che tu ne saresti veramente molto felice. Portategli dei fiori, a noi piacciono tanto i girasoli, fate sì che questo sia un luogo di silenzio e anche di conforto per tutti quanti che hanno qualcosa nella vita che serva per dargli la forza di andare avanti nonostante ogni giorno sia per me una croce pesantissima, e che io non avrei mai voluto portare. Sono perennemente incredula, allibita, arrabbiata, triste, disperata, folle".