San Ferdinando, baraccopoli sgomberata da Salvini ridotta a discarica a rischio incendio

Fino a qualche mese fa, la baraccopoli di San Ferdinando ospitava migliaia di migranti: in un campo nella zona industriale non lontano da quello allestito dal Ministero degli Interni era nata una "bidonville", che si estendeva per quattro ettari.



Lo scorso marzo, le ruspe inviate dal governo hanno provveduto ad abbattere queste dimore di fortuna in legno e lamiere - come testimoniato anche da "Striscia la Notizia" - obbligando gli abitanti a cercare altrove una sistemazione.



Il problema sembrava risolto, tanto che l'allora ministro Matteo Salvini ha celebrato l'evento con una dichiarazione video direttamente sul posto: "Benvenuti in Calabria, benvenuti in Italia. Alle mie spalle quello che rimane di una baraccopoli. Avevamo promesso di usare le ruspe e questo è il risultato. Ovviamente vanno portati via e smaltiti tutti questi rifiuti, nel frattempo abbiamo ristabilito la legalità".



Quegli stessi rifiuti, tuttavia, non sono stati rimossi. L'inviata di "Striscia la Notizia" si è recata sul posto e mostra come la baraccopoli sia diventata una sorta di discarica a cielo aperto: lamiere, resti di biciclette, resti di elettrodomestici, pezzi di automobile, persino tende da campo mai utilizzate e ora lasciate alle intemperie.



La bidonville di San Ferdinando si era guadagnata il soprannome di "baraccopoli della morte" a causa di incendi che sono costati la vita a tre persone. Le fiamme si erano generate a causa dei materiali infiammabili che componevano le loro case di fortuna, gli stessi che ancora si possono trovare nei resti della baraccopoli a rappresentare una minaccia.



"A seguito dello smantellamento tenutosi il 5 marzo si sono creati cumuli di rifiuti ai quali poi nessuno ha dato seguito per il conferimento in discarica e il ripristino dei luoghi" spiega l'ingegnere Ferdinando Laruffa, responsabile dell'area urbanistica del comune di San Ferdinando. "Abbiamo segnalato questo rischio soprattutto nel periodo estivo, quando i rami tendevano a costituire un pericolo ulteriore in fase di incendi. Stiamo cercando di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità, coinvolgendo gli enti competenti affinché ci aiutino quantomeno a trovare le somme necessarie per provvedere allo smantellamento. Solo per la rimozione dei rifiuti sopra il livello del suolo occorrono 360mila euro. Poi ci si dovrebbe occupare dell'altro problema serio, ovvero la bonifica del suolo stesso".