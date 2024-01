San Candido, 16enne trovata morta assiderata: il cellulare si era spento per il freddo

È morta verosimilmente per assideramento la turista tedesca di 16 anni, trovata morta in un bosco sopra San Candido, in Alta Val Pusteria in Alto Adige.

È quanto ha stabilito l'autopsia, che questa mattina è stata effettuata all'ospedale di Bolzano, e che ha escluso la presenza di traumi. All'alba la ragazza aveva lasciato il maso, nel quale soggiornava con i genitori per un periodo di vacanze, per fare una passeggiata.