Dolore e commozione per la morte di Sammy Basso, i funerali nei prossimi giorni

Intanto Tezze sul Brenta si prepara ad accogliere, in arrivo anche dall'estero, tante persone per l'ultimo saluto a Sammy. Proprio per garantire a tutti la possibilità di partecipare alle esequie, l'amministrazione comunale avrebbe deciso di celebrarle venerdì nel campo sportivo del comune del Vicentino, dove Sammy era cresciuto e risiedeva. A tale decisione, in accordo anche con le forze dell'ordine, si starebbe arrivando anche per una questione di ordine pubblico.