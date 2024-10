Sammy Basso, il suo ultimo regalo: il corpo sarà donato alla scienza

L'amico Riccardo: "Si è divertito fino alla fine" - "Sammy ha ballato fino alla fine, con il sorriso che lo ha sempre contraddistinto”. Riccardo Zanolli, amico di una vita di Sammy Basso, racconta con emozione al Corriere della Sera, gli ultimi momenti del giovane ricercatore scomparso prematuramente a causa della progeria. “Eravamo insieme a quella festa. Si è divertito sino all’ultimo momento. Proprio come voleva che fosse la sua vita. Sammy non si è mai preso sul serio. Rare volte l’ho visto infelice”, ricorda. Zanolli, vicepresidente dell’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, ripercorre l’amicizia, iniziata tra i banchi di scuola e consolidata durante il viaggio on the road sulla Route 66, un’esperienza indimenticabile che ha segnato profondamente entrambi. “Il ricordo? Ogni giorno una meraviglia. C’è stato qualche momento di difficoltà, ma non mancava mai il sorriso".