Saman, funerale privato a Novellara | Il fratello: "Sei stata sempre la più forte e coraggiosa"

Sotto una pioggia insistente il feretro di Saman Abbas, scortato dai carabinieri, è stato portato al cimitero di Novellara (Reggio Emilia) per un funerale privato con rito islamico.

La cerimonia di inumazione è avvenuta in forma riservata anche per tutelare il fratello più giovane della ragazza, Ali Haider, testimone nel processo contro i propri parenti. La salma è stata sepolta poco lontano dalla tomba del cantante dei Nomadi Augusto Daolio, in una parte del cimitero dove si trovano altri giovani e bambini morti. La 18enne pakistana, uccisa nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021, è rimasta sotterrata oltre un anno e mezzo in un casolare vicino alla casa in cui viveva.