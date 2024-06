"È vero che Saman è morta e che è stata uccisa. Ma è anche vero, che non è stata uccisa da una sola persona: quella sera ce n'era più di una. Come ha fatto Danish a fare quella buca da solo? Ha usato due badili? C'era qualcun altro: due o tre persone. Danish e i miei nipoti hanno ucciso mia figlia. Non ho parlato fino a ora per salvare mio figlio. Il papà di Ikram, suo zio, è tutta gente pericolosa. Sono persone molto pericolose. Mi dicevano: "c'è tuo figlio, te n'è rimasto uno, non accusare nostro figlio…"" ha raccontato Shabbar.