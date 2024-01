Saluto romano, la Cassazione: "Applicare l'articolo 5 della legge Scelba"

Prima della pronuncia della Suprema Corte, il procuratore generale Pietro Gaeta aveva sostenuto che il saluto fascista rientra nel perimetro punitivo della legge Mancino "quando realizza un pericolo concreto per l'ordine pubblico".

Il rappresentante della procura generale della Suprema Corte ha sottolineato che il caso di Acca Larentia "con 5mila persone è una cosa diversa rispetto a quattro nostalgici che si vedono davanti a una lapide di un cimitero di provincia e uno di loro alza il braccio. Bisogna distinguere la finalità commemorativa con il potenziale pericolo per l'ordine pubblico".

Nelle informazioni provvisorie la Suprema Corte afferma che la "chiamata del presente" o "saluto romano" è "un rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista. Esso integra il delitto previsto dall'articolo 5 delle Scelba, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista" I giudici, inoltre, ritengono che "a determinate condizioni può configurarsi" anche la violazione della legge Mancino' che vieta "manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. I due delitti possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge".

Riaperto il processo per il caso della commemorazione di Ramelli del 2016

Con l'ultima sentenza, le Sezioni unite della Cassazione hanno così annullato la condanna nei confronti di otto persone che avevano fatto il saluto romano durante un corteo commemorativo di estrema destra a Milano nel 2016, disponendo un nuovo processo di appello. I militanti celebravano la memoria del membro del Fronte della Gioventù Sergio Ramelli, ucciso nel 1975. Gli imputati erano stati assolti per l'assenza dell'elemento soggettivo e poi condannati in secondo grado, nel 2020, in riferimento alla legge Mancino del 1993 che punisce le manifestazioni pubbliche di ideologie discriminatorie.