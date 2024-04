Primavalle, saluti romani alla commemorazione dei fratelli Mattei: 12 denunce

La polizia ha denunciato 12 persone per i saluti romani compiuti durante la commemorazione di Primavalle in onore di Stefano e Virgilio Mattei, figli di un ex segretario della sezione Msi.

Si tratta, per la maggior parte, di militanti di formazioni politiche dell'estrema destra romana, tra cui ex attivisti e nuove leve di Forza Nuova e della sua emanazione giovanile Lotta Studentesca, oltre elementi della tifoseria ultrà della Lazio. Oltre ai denunciati, la Digos ha identificato altre 15 persone, tutte legate agli ambienti della destra radicale.