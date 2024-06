Salis, presunto debito per occupazione abusiva: ok mozione Regione Lombardia per recupero della somma

"Ilaria Salis è chiamata in Parlamento a cambiare le leggi, non a istigare alla illegalità". Lo ha detto Paolo Franco, assessore alla Casa della Regione Lombardia. "La Regione si conferma dalla parte della legalità e degli inquilini che rispettano le leggi, gente perbene e onesta, non quelli che buttano giù le porte e non pagano quando potrebbero pagare - ha aggiunto -. Il messaggio che arriva dal Consiglio è che Aler esige il rispetto e si adopera per il recupero dei crediti. Non stiamo dalla parte di europarlamentari che fanno apologia di illegalità né tanto meno di gente che viene a manifestare chiedendo meno sfratti e meno sgomberi. Ma meno sfratti significa non adoperarsi per chi all'interno può pagare e non paga. C'è gente onesta, in lista d'attesa".