Caso Salis, occupato il consolato ungherese di Venezia 

"Ilaria Salis libera subito": brandendo uno striscione con questo slogan, 30 attivisti del Centro sociale Rivolta hanno occupato per circa due ore il consolato ungherese a Venezia.

Mentre il ministro alla Giustizia Carlo Nordio è in visita a Padova, il collettivo ha voluto lanciare un messaggio, chiedendo la scarcerazione dell'italiana detenuta a Budapest. "Siamo qui perché vogliamo la sua libertà. Perché questo processo è una farsa che vuole solo punire l'antifascismo, in uno Stato in cui vengono non solo tollerate, ma promosse le ronde anti-migranti ai confini. È una politica antidemocratica".