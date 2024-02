Tuttoscuola: "Salis non è una maestra, ha fatto supplenze brevi alle medie"

Quale lavoro fa Ilaria Salis? La professione della donna detenuta a Budapest e apparsa in tribunale con le catene è diventato oggetto di scontro.

Nel dibattito interviene il sito di informazioneTuttoscuola che spiega che "Ilaria Salis non lavora come maestra in una scuola primaria mentre ha svolto delle supplenze brevi in una scuola secondaria di primo grado, ovvero alla scuola media, come docente di Lettere. E non è neanche un'insegnante precaria con contratto annuale (fino al termine delle lezioni o fino al 31 agosto), ma ha fatto supplenze occasionali fino all'anno scorso".".