Salerno, sparatoria al mercato del pesce: due morti

Due persone, di 48 e 58 anni, sono morte in una sparatoria avvenuta all'alba al mercato del pesce di Salerno. Ad aprire il fuoco è stato un 72enne, titolare di un'attività commerciale all'interno del mercato ittico. La prima vittima è morta sul colpo, l'altra invece è deceduta in ospedale dove era stata portata in gravissime condizioni. L'uomo che ha sparato si è costituito ai carabinieri, consegnando l'arma. Gli inquirenti sottolineano la pista della vendetta per vecchi screzi.