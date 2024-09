Salerno, si finge malato per evitare i processi: confiscati beni per 2 milioni di euro al boss Carlo Montella

Dopo l'incidente stradale in cui era morta la moglie, e in cui lui stesso aveva riportato gravi traumi, anche alla testa, è riuscito a simulare una patologia che gli ha consentito non solo di mettere per lungo tempo in stand-by i suoi processi, ma anche di percepire una pensione di invalidità. Era riuscito a ingannare i medici e a passare per un malato di mente, incapace di sostenere i processi dove era imputato per reati gravissimi, Carlo Montella, l'ex esponente di spicco del clan dei Tempesta ad Angri (Salerno), capeggiato dal boss Tommaso Nocera. A Montella la Dia di Salerno ha confiscato oggi beni immobili per oltre due milioni di euro.