Salerno, ruba un tubo ma poi si pente e lo restituisce: “Non so cosa mi è preso”

Sono rimasti sorpresi i due proprietari del negozio ad Atena Lucana, in provincia di Salerno, “la Casa dell’Agricoltore” quando si sono visti recapitare un pacco con dentro un piccolo tubo. In allegato al pacco c’era anche un breve messaggio: “Non so che mi ha preso e perché l’ho preso. Scusatemi”. Aveva rubato un tubo utilizzato per i macchinari enologici del valore di 15 euro, ma poi si era pentito e ha restituito il maltolto. I proprietari hanno apprezzato il gesto, pubblicando su Facebook le foto della busta e dell’oggetto: “Sbagliare è umano, l’importante è saper ammettere di aver fatto uno sbaglio anche se involontariamente e in buona fede”.