Salerno, coppia fugge senza pagare la cena: appello social del ristoratore per trovare i due "scrocconi"

Ma i proprietari del ristorante non si sono dati per vinti e, una volta visionate le immagini della videosorveglianza interna , hanno diffuso l'immagine dei due truffatori, chiedendo a chiunque li riconoscesse di aiutarli nonostante il volto nell'immagine sia stato oscurato.

A Salerno una coppia ha cenato in un lussuoso ristorante del centro per poi darsi alla fuga senza pagare e lasciando così un conto da 400 euro da saldare.

Tgcom24

Con la scusa di uscire per fumare una sigaretta, dopo aver pasteggiato a base di pesce con due bottiglie di champagne e prima di prendere il dolce, riporta Il Mattino, i due hanno fatto perdere le proprie tracce. I titolari del ristorante, che al momento del fatto non erano presenti, hanno lanciato un appello social per individuare i due "scrocconi", Inoltre vogliono così avvertire i colleghi ristoratori, come una sorta di monito, di tenere gli occhi aperti. Sarà sporta denuncia alle autorità competenti.

Quello di Salerno non è un caso isolato. A Formia (Latina) una coppia aveva finto un malore per non pagare il conto al ristorante.