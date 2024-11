Un 79enne è morto in un incidente stradale nel territorio di Salerno, sulla strada provinciale 29 che collega Olevano sul Tusciano e Battipaglia. Si sono scontrate due auto, entrambe con a bordo due persone. L'anziano ha perso la vita, mentre le altre persone coinvolte sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale in codice giallo.