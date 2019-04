Aggredita per aver chiesto ai condomini di non parcheggiare l’auto nei pressi dello scivolo per il figlio disabile, indispensabile per farlo transitare con la carrozzina. Questa la storia di Imma che è stata vittima di una brutale aggressione da parte di una vicina di casa, stufa delle continue chiamate a polizia e Carabinieri che Imma era costretta a fare quasi quotidianamente.



Martedì sera viene avvicinata dalla donna che la assale fisicamente e verbalmente. Tre giorni di prognosi e segni evidenti di graffi e colpi subiti. “Sono uscita per buttare l’immondizia – racconta Imma a “Pomeriggio Cinque” – e mi ha intimato di smettere di chiamare le forze dell’ordine, poi ha iniziato a colpirmi. Non era la prima volta che trovavo quel passaggio occupato”.