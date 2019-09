Salerno, diplomi facili per soldi: perquisizioni in tutta Italia

Sono 340 le perquisizioni eseguite dai carabinieri in numerose province italiane nell'ambito di un'indagine della procura di Vallo della Lucania (Salerno) su un giro di diplomi facili in cambio di denaro. Dall'attività investigativa è emerso che alcuni istituti scolastici di Castellabate (Salerno) si prodigavano per il conseguimento facilitato di titoli di studio al costo di circa 3mila euro con la consegna di pergamene e attestati contraffatti.