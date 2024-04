Salerno, costringe la fidanzata a tagliarsi i capelli a zero: 21enne arrestato  

Un 21enne di Angri, in provincia di Salerno, ha costretto la fidanzata a radersi i capelli a zero e vestirsi con indumenti di taglio maschile perché voleva assomigliasse a un uomo per non essere notata in strada.

La giovane dopo mesi di vessazioni ha prima interrotto il rapporto con il coetaneo e poi lo ha denunciato. Ora il 21enne dovrà rispondere di stalking aggravato.