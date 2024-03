Eboli (Salerno), bimbo di 4 anni precipita dal balcone: è in rianimazione

Tragedia a Eboli, in provincia di Salerno, dove un bambino di quattro anni è precipitato nel vuoto mentre si trovava sul balcone del primo piano della sua abitazione.

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di sabato in località Santa Cecilia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il piccolo stava giocando con un secchio quando, per cause ancora non accertate, ha perso l'equilibrio ed è caduto.