Salasso centri estivi, una famiglia con due bambini spende in media 2mila euro al mese

Ci sono poi le differenze geografiche: a Milano la spesa per otto settimane è 1748 euro per un figlio, a Bari 802 euro. Le tariffe, in aumento rispetto al 2023, non comprendono giochi extra, pranzi e merende. Il piano varato in aprile dal Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara stanzia 400milioni per tenere le scuole aperte d'estate e dare così un po' di respiro ai genitori che lavorano.