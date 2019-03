Sagoma di Salvini con un migrante in braccio: è polemica su un'opera esposta a Venezia

Matteo Salvini con in braccio un bambino di colore che indossa un giubbotto di salvataggio. E' l'installazione apparsa a Venezia nella vetrina di "Venice Factory", galleria dell'artista Federica Palmarin. L'opera-provocazione dello scultore e pittore cubano Erik Ravelo sta facendo molto discutere, tanto che la mostra di cui fa parte - dal titolo "Revelation", che contiene altre provocazioni di artisti contemporanei - è stata visitata da una pattuglia della polizia per un controllo. "Spero di non dover cambiare idea ma a questo punto posso dire che qui c'è libertà di espressione perché sì, è venuta la polizia, ma io non sono in galera e che io sappia nessuno mi sta cercando. L'immagine è quella di un ministro italiano ed è lì perchè Federica Palmarin ha avuto coraggio", ha scritto Ravelo su Facebook.