Sabato piogge al Sud con forti venti e mari molto mossi

Previsionni meteo per sabato. Sabato piogge in mattinata al Sud, più diffuse tra Calabria e nord della Sicilia, con il rischio di temporali. Rapido miglioramento nel corso della giornata con cessazione delle precipitazioni e tendenza a schiarite, particolarmente ampie dal pomeriggio. Altrove cielo sereno o parzialmente nuvoloso, per il passaggio di nubi medio alte sulle regioni centro-settentrionali. In serata e nella notte temporaneo aumento della nuvolosità sulla Sardegna, dove non si escludono locali piogge. Le temperature massime saranno in diminuzione su Molise, regioni meridionali, Sicilia e pianure del Nord-Ovest. Venti moderati o localmente forti settentrionali al Sud e sulle Isole; rinforzi di Maestrale sul mare di Sardegna e sul canale di Sicilia. Mari del Centro-Sud da mossi fino a molto mossi quelli meridionali e quelli intorno alla Sardegna. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio-alto (Ida 80-90).