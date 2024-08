Ruba auto della polizia a Genova: arrestato a Piacenza

I carabinieri lo hanno visto e hanno iniziato a inseguirlo. Il ladro ha imboccato strade contromano in gran velocità. Infine, entrato in una piazza, si è schiantato prima contro le fioriere in cemento e poi contro una delle colonne del palazzo dell'Inps. Dopo aver tentato di scappare a piedi, è stato arrestato da carabinieri e polizia. Sono ancora da chiarire le circostanze del furto e quali fossero le sue intenzioni.