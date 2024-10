Delitto di Rozzano, il padre dell'assassino di Manuel: "Quando ha confessato non ci ho creduto" | "Ho gettato le cuffie perché mi ha detto che erano rotte"

Il comportamento dei coniugi Rezza è sotto la lente di ingrandimento degli investigatori anche se i due non sono indagati. Il giorno dopo l'omicidio, il padre ha gettato in un cestino pubblico lontano da casa le cuffie che il figlio aveva sottratto a Manuel accoltellandolo a morte. "Quando me lo ha chiesto non sapevo quello che era successo, non lo sapeva ancora nessuno. Mi ha chiesto di buttarle e io l'ho fatto, anche perché erano rotte", ha raccontato l'uomo agli inquirenti "dopo diversi inviti", si legge su Il Corriere della Sera. Una spiegazione che non convince. C'è poi la questione dei pantaloni del diciannovenne macchiati di sangue e lavati in lavatrice. E, ancora, l'aver accompagnato il figlio alla stazione di Pieve Emanuele dove il ragazzo aveva preso un treno per scappare. "Non pensavo volesse fuggire, mi ha detto che voleva andare da un amico", è stata la giustificazione del padre.