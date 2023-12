Rovigo, stalking contro marito e figli: 48enne in carcere

La donna, nonostante i divieti, aveva continuato a presentarsi in casa dell'uomo, introducendosi nel giardino, e a salire a bordo della sua auto

A maggio la 48enne era stata sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, con divieto assoluto di comunicazione. Successivamente le era stato imposto il braccialetto elettronico, rimosso a inizio dicembre. La 48enne aveva comunque continuato a presentarsi in casa dell'uomo, introducendosi nel giardino, suonando il campanello e avvicinandolo, fino a salire a bordo della sua auto. Da qui l'esigenza della misura cautelare più restrittiva.

A Rovigo una donna di 48 anni è finita in carcere per stalking nei confronti del marito e dei figli.

Tgcom24

Tra gli atti persecutori messi atto dalla donna anche continue telefonate al marito.

La trasgressione alle prescrizioni imposte sono state così segnalati dai carabinieri alla procura che ha richiesto al Tribunale un aggravamento della misura cautelare in corso, ottenendo l'applicazione della custodia cautelare in carcere. La donna è stata tratta in arresto e portata nella casa circondariale di Verona Montorio.