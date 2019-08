Roma, vietato sedersi sulla scalinata di Trinità dei Monti

Piazza di Spagna - Roma

La scalinata di Trinità dei Monti, in piazza di Spagna, è un monumento e per questo sarà vietato sedersi o sdraiarsi sui gradini. Lo prevede il nuovo regolamento di polizia urbana di Roma Capitale, in cui era già stabilito il divieto di bivaccare con cibo e bevande. Per i trasgressori è prevista una sanzione di 250 euro, che potrà arrivare fino a 400 in caso di comportamenti gravi, come sporcare o danneggiare il monumento.