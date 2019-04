Roma, vedova in difficoltà vende la fede, un ristoratore dei Parioli gliela ricompra: "Potrebbe essere nostra madre"

Torre Maura, periferia est di Roma. Il quartiere salito alla ribalta delle cronache dopo la rivolta degli abitanti in seguito alla decisione di trasferire alcune famiglie Rom. Tra questi palazzi vive anche una signora che per andare avanti, dopo la morte del marito ed essendo rimasta totalmente sola, ha dovuto impegnare i suoi gioielli, comprese le due fedi.



"Ne avevo una di oro bianco e una di oro rosso. Per quella del matrimonio mi hanno dato 45 euro – racconta a “Quarta Repubblica” – mi è sembrato di tradire mio marito, ma almeno per due giorni sono andata avanti”. La sua storia ha toccato il cuore di un ristoratore dei Parioli, che ha deciso di ricomprare l’anello alla signora.



Massimo Gemignani, ospite di Nicola Porro, ha spiegato il perché di questo gesto: “Mi sono sentito male, quella signora potrebbe essere nostra madre. E nessuno vorrebbe vedere la propria mamma che vende i gioielli per tirare avanti”. Poi una riflessione sui quartieri così difficili: “Non li conosciamo, ma è evidente che lo Stato abbia fallito. Complimenti alla signora perché ha dimostrato una grande dignità”.