Roma, a fuoco un deposito di rifiuti: odore acre in centro, chiuso un asilo

Un vasto incendio è divampato nella notte in un capannone adibito a deposito rifiuti nell'impianto Ama sulla via Salaria, a Roma . Una densa e alta colonna di fumo si è sollevata nella zona, e l'odore di bruciato sprigionato è stato avvertito in diverse zone della città e anche nel centro della Capitale. Per precauzione è stato chiuso un asilo nelle vicinanze Le fiamme si sono propagate per tutta la struttura, estesa circa 2mila metri quadrati.

"L'impianto è completamente compromesso - dice il presidente del municipio III di Roma, Giovanni Caudo -. Che il fumo sia tossico è evidente, perché stanno bruciando spazzatura, olio e plastica, ma i vigili del fuoco ci hanno tranquillizzando perché si sta dirigendo verso zone non abitate. Quindi al momento non siamo allarmati per questo. Per precauzione però l'asilo vicino al Tmb è stato chiuso". Sul caso indagano i carabinieri e da ore i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme con dodici squadre, per un totale di circa 40 uomini impegnati.