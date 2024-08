Roma, turista incide le sue iniziali sul Colosseo: denunciato

Un giovane turista ucraino è stato denunciato dalla polizia per danneggiamento dopo essere stato sorpreso mentre incideva le sue iniziali su un muro del Colosseo, a Roma. "Bene l'intervento delle forze dell'ordine che hanno fermato e sanzionato l'autore del nuovo atto vandalico ai danni del Colosseo", ha commentato in una nota il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, sottolineando che "in una città ricca di tesori che sono patrimonio dell'umanità non può certo esserci spazio per teppisti e idioti".