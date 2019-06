Roma, torta e candeline: dopo 246 giorni riapre la stazione metro di Repubblica

Dopo 246 giorni di chiusura ha riaperto ufficialmente la stazione Repubblica della metropolitana di Roma. Terminati i collaudi la fermata della linea A è tornata disponibile per cittadini e pendolari. Alle 5:30 in punto, orario di apertura del servizio, un funzionario dell'Atac ha aperto i cancelli che da otto mesi erano serrati, in seguito all'incidente in cui rimasero coinvolti alcuni tifosi del Cska Mosca in trasferta nella Capitale.