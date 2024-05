Roma, scontri tra manifestanti e polizia al corteo degli studenti: 5 feriti, tra cui una ragazza

"Ragazza colpita in testa"

"Una ragazza universitaria è stata colpita alla testa, perdeva sangue. L'hanno portata via con l'ambulanza", hanno raccontato i ragazzi. "Arriveremo a piazza Cavour - ha detto Mattia, manifestante e liceale - siamo partiti dopo che un'altra ragazza minorenne è stata portata via con l'ambulanza perché è stata colpita a un fianco da uno scudo. Non volevamo lasciare solo nessuno". "Dobbiamo rimanere compatti e uniti - ha aggiunto un'altra ragazza al microfono -. I nostri compagni si sono presi le manganellate per tutti noi ma dobbiamo rimanere compatti, uniti e dobbiamo rimanere in tanti".