Roma, si tuffano nel lago di Castel Gandolfo: dispersi 2 ragazzi

Due ragazzi si sono tuffati nel lago di Castel Gandolfo, in provincia di Roma, e non sono più riemersi. L'incidente è accaduto poco prima delle 16 e sono in corso le ricerche nel lago da parte dei sommozzatori. Pare che i due fossero in compagnia di un amico - tutti ventenni e originari del Burkina Faso - ospiti di un centro di accoglienza ai Castelli romani. I tre, dopo aver fatto una passeggiata in monopattino sulle rive del lago, hanno deciso di noleggiare un pedalò in uno degli stabilimenti. Dopo essersi allontanati verso il centro del lago hanno iniziato a tuffarsi. Visto che il primo non riemergeva, il secondo si è tuffato in suo aiuto, non risalendo in superficie. Il terzo ha quindi chiesto aiuto.