Roma, si apposta sotto casa e aggredisce ex moglie: preso

Ha violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie e l'ha aggredita in strada a Roma, ma è stato bloccato in flagranza dai carabinieri.

È accaduto ieri sera intorno alle 21 nella zona di piazzale Clodio: l'uomo, un 34enne romano, si è appostato nei pressi dell'abitazione della donna e quando l'ha vista si è scagliato con violenza contro di lei. Nei suoi confronti il pm del turno violenza ha chiesto al gip la convalida con l'aggravamento della misura cautelare.