Roma, si allontana da casa con le due figlie di sei mesi: morta nel Tevere | Si indaga per omicidio-suicidio

Una donna di 38 anni è stata trovata morta nel Tevere a Roma. La vittima si era allontanata da casa con le due figlie, gemelle di sei mesi. A dare l'allarme un passante che l'ha vista lanciarsi nel fiume all'altezza di Ponte Testaccio. Nessuna traccia al momento delle bambine: sono in corso ricerche da parte dei vigili del fuoco e della polizia. Il racconto del marito: "Mi sono svegliato e non c'erano più". La Procura indaga per omicidio-suicidio.