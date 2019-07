Roma, sgombero ex scuola: gli occupanti lasciano lo stabile

Gli occupanti della ex scuola di Primavalle, a Roma, stanno uscendo dallo stabile dove da ore è in corso un'operazione di sgombero. La polizia al megafono continua a mandare messaggi tranquillizzanti: "Intanto uscite, poi si troveranno le soluzioni abitative". Ma gli ormai ex occupanti, perlopiù stranieri, sono disperati: "Ci èstato detto di uscire in 10 minuti". Durante le operazioni si sono registrati scontri e tensioni con la polizia.