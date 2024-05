Ha sfondato a calci la porta di casa della ex moglie, 42 anni, ha ferito il compagno di lei colpendolo con un paio di forbici al braccio e poi si è dato alla fuga. Il 42enne è poi stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Roma. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è ora accusato per maltrattamenti in famiglia e violazione aggravata di domicilio. Il compagno è stato soccorso dal 118 e trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Forlanini.