Roma, sequestrati oltre 450 kg di droga: 4 arresti

Oltre 450 kg di droga sequestrati e quattro arresti per spaccio: è il bilancio di due distinti blitz della polizia di Roma.

A Lariano, nella casa di un 28enne, i poliziotti hanno rinvenuto ben 199 kg di hashish, 5 chilogrammi e mezzo di marijuana, una macchina per il sottovuoto e diverso materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In un'altra operazione gli agenti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di panetti di hashish del peso di circa 250 kg e hanno arrestato tre italiani, di 65, 39 e 49 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.